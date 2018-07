Die USA und ihre Partner Trumps Spur der Verwüstung

Dabei setzt Trump nicht ausschließlich auf Konfrontation. Nachdem die „Sun“ seine Attacke auf May öffentlich gemacht hatte, stritt er die verletzenden Äußerungen vehement ab – obwohl die Zeitung einen Audio-Mitschnitt veröffentlichte. Am Ende rang er sich sogar zu einer seltenen Entschuldigung durch. Auch gegenüber Merkel demonstrierte er während des Nato-Gipfels plötzlich eine ungewohnte Nähe. Bei allen Provokationen: Trump will nicht überziehen. Zumindest nicht unkontrolliert.