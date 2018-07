Die USA und ihre Partner Trumps Spur der Verwüstung

Vor allem Besucher aus Deutschland kennen diese Abfolge zur Genüge. Überhaupt hat die Bundesrepublik in Trumps kontrollierter Chaos-Strategie eine besondere Rolle. Schon seit Jahrzehnten regt er sich über deutsche Luxusautos auf der New Yorker Fifth Avenue auf und empfiehlt Zölle, um amerikanische Marken vor der Konkurrenz zu schützen. Dass die Deutschen aus seiner Sicht nicht annähernd genug für ihre Sicherheit bezahlen, tut sein übriges.