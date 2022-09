Die wichtigsten Antworten Teilmobilmachung und Annexionen: Was Russland jetzt konkret vorhat

Ein Militärfahrzeug in der von Russland unterstützten und von Separatisten kontrollierten Volksrepublik Luhansk in der Ostukraine fährt an einem Plakat mit der Aufschrift «Für immer mit Russland, 27. September» vorbei. Die Behörden in den russisch-kontrollierten Regionen in der Ost- und Südukraine bereiten sich auf Scheinreferenden über die Zugehörigkeit zu Russland vor - ein Schritt, der es Moskau ermöglichen könnte, den Krieg eskalieren zu lassen. Die Abstimmungen beginnen am Freitag, 23.09.2022 in den Regionen Luhansk, Cherson und den teilweise russisch kontrollierten Regionen Saporischschja und Donezk.

dpa

Bild: