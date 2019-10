Diebstahl geistigen Eigentums US-Vizepräsident Pence greift Chinas Handelspraktiken massiv an

„Bisher scheint es so, dass sich die kommunistische Partei Chinas einer wirklichen Öffnung und Angleichung an internationale Normen widersetzt“, sagte Pence. In vielerlei Hinsicht sei Chinas Verhalten in den vergangenen Jahren „noch aggressiver und destabilisierender“ geworden. China helfe „weiterhin beim Diebstahl unseres geistigen Eigentums“, kritisierte Pence weiter. In den meisten Fällen gestohlenen geistigen Eigentums in den USA habe der Bundespolizei FBI zufolge China seine Hände im Spiel, so Pence. Dies koste amerikanische Firmen jährlich viele Milliarden US-Dollar.