Dienstagmorgen: Feuerpause im syrischen Ost-Ghuta hat begonnen

Der Leiter des Bereichs Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz, Christof Johnen, nannte die Lage in Ost-Ghuta dramatisch. „Es fehlt inzwischen an allem“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Ob in der Feuerpause rasch Hilfe in das Gebiet komme, sei unklar. Hilfskonvois könnten nur fahren, wenn alle Konfliktparteien zugestimmt hätten. Fünf Stunden seien dafür sehr knapp.