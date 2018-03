Diesel-Abgase: EU-Kommissar will wegen schlechter Luftqualität klagen

BrüsselIn mehreren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union könnten Fahrverbote für Diesel-Autos in Innenstädten drohen. EU-Umweltkommissar Karmenu Vella habe konkrete Pläne, einige Länder wegen der Überschreitung der Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zu verklagen, berichtete die „Welt am Sonntag“. Eine solche Klage hätte der Zeitung zufolge gute Erfolgsaussichten, weil die Grenzwerte nachweislich überschritten würden.