Diesel-Knappheit Kubaner warten tagelang an Zapfsäulen

Und Experten sagen in Übereinstimmung mit den Leuten auf der Straße, dass es genau das ist, was vor sich geht: Das Land kann es sich nicht leisten, all den Diesel zu kaufen, den es benötigt, und so wird das, was man hat, zum großen Teil zur Stromerzeugung verwendet. Die Hälfte von Kubas Elektrizität kommt von 13 Thermokraftwerken, von denen acht mehr als 30 Jahre alt sind. Sie stützen sich gewöhnlich auf Kubas eigenes schweres Rohöl, aber operieren sprunghaft. So wendet man sich Dieselaggregaten zu.