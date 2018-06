Streit vorm G7-Gipfel: Trump gefährdet Konsens

Differenzen mit Trump G7-Kommuniqué „steht in den Sternen“

04. Juni 2018

Die Alleingänge von Donald Trump isolieren die USA im Kreis der G7. Bild: REUTERS Bild:

Was in Taormina gerade so noch gelang, könnte an diesem Wochenende im kanadischen La Malbaie scheitern. Wegen eigenwilliger Vorstellungen der USA könnte es nach dem G7-Gipfel erstmals kein gemeinsames Kommuniqué geben.