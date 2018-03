„Digital warfare“: Intelligente Roboter gefährden den Weltfrieden

„Wir sprechen nicht über eine Zukunftsvision, sondern die militärische Nutzung künstlicher Intelligenz steht unmittelbar bevor“, warnte der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen in München, „und die Nato ist auf diese Art der Kriegsführung überhaupt nicht vorbereitet.“ Der Nato-Veteran spielte damit vor allem auf die langwierigen Entscheidungswege im Bündnis an. Im digitalen Krieg der Zukunft müssten militärische Entscheidungen in Minuten und nicht in Monaten getroffen werden.