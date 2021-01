Digitaler Neujahrsempfang 2021 WiWo-Journalisten erleben die bewegenden Themen der Welt hautnah

China sehe die USA jedoch als immer schwächer an, so Petring. Der Grund: das Corona-Chaos. Nachdem die Pandemie zwar in China ausgebrochen ist, hat das Land das Schlimmste aber hinter sich bringen können, während die USA die Kontrolle verlieren. Deshalb werde China auch noch selbstbewusster auftreten, wenn es wieder um Handelsabkommen geht. Und auch die Bilder vom Sturm auf das Kapitol würde den Chinesen zeigen, wie schwach die USA in deren Augen sind. China möchte sich noch unabhängiger von den Amerikanern machen, so der China-Korrespondent. Deshalb steige zurzeit die Investition in Technologien enorm. „Dank Corona werden die Chinesen bis 2028 die Amerikaner von der Wirtschaftskraft überholen“.