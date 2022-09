Digitalisierung Bei Japans Behörden ist die Diskette noch immer Alltag

Vielen in Japan lebenden Ausländern fallen schnell weitere negative Beispiele ein. So lassen sich die Fahrkarten für die berühmten Shinkansen-Superschnellzüge nur in Papierform an einem Automaten oder einem Schalter in einem Bahnhof erwerben. Lediglich Japan Railways (JR) West erlaubt eine Online-Vorbuchung – die Fahrkarte erhält man aber nur nur an einem Bahnschalter in West-Japan. Eine Ticket-App wie der DB Navigator oder Fahrkarten mit QR-Code bietet keines der sieben JR-Unternehmen an, ebenso wenig einen kostenlosen WLAN-Zugang während der Fahrt.



Lesen Sie auch: Japanische Restaurants – der Roboter serviert, der Kellner wird zum „Grillfleischpolizist“



Dabei kann Japan auch ganz anders: Für S- und U-Bahnen sowie Regionalzüge ohne Sitzplatzreservierungen sind Fahrkarten schon seit vielen Jahren landesweit so gut wie abgeschafft. Beim Betreten des Bahnhofs A registriert ein Lesegerät in der Eingangssperre über einen berührungslosen Kontakt einen Funkchip im Handy oder in der Geldkarte des Reisenden, beim Verlassen des Zielbahnhofs B rechnet ein Zentralrechner dann in Sekundenbruchteilen die Fahrtkosten von A nach B aus und bucht das Geld sofort ab.