Digitalisierung Ein Trost für die Deutschen: Selbst bei den Japanern läuft in einem Bereich nicht alles rund

Die japanischen Versionen des Betriebssystems Windows und der Unternehmensprogramme etwa von SAP benötigten so viel Vorbereitungszeit für die Lokalisierung in Japan, dass die Einführung teilweise mit zehn Jahren Verspätung auf den Westen erfolgte, berichtet der IT-Experte Wolfgang Bierer. „Den Rückstand hat man noch nicht aufgeholt“, sagt der Deutsche, der Unternehmen in Japan bei der Digitalisierung berät.



So brach vor wenigen Monaten in japanischen Behörden und Unternehmen helle Aufregung aus, als Microsoft die Unterstützung des Browsers „Internet Explorer“ endgültig einstellte. Japanische Eigenheiten würden zusätzliche Probleme erzeugen. „Für internationale Standard-Software wie SAP und andere ERP-Anwendungen wollen die Japaner oft Zusatztools haben, weil sie ihre bisherige Arbeitsweise nicht ändern wollen. Beim nächsten Release der Standard-Software funktionieren diese Tools aber nicht unbedingt weiter“, berichtet Bierer. Nach seiner Erfahrung dauern IT-Projekte in Japan doppelt und dreifach so lang wie in Europa und sind auch weniger häufig von Erfolg gekrönt. „In großen japanischen Unternehmen fehlt in den Abteilungen oft spezifisches Fachwissen, da durch Jobrotation jeder Mitarbeiter alles ein bisschen kann, aber das Wissen oft nicht ausreicht, um ins Detail gehen zu können und die Standardsoftware richtig zu konfigurieren“, erzählt Bierer. Die bisherige Software sei häufig spezifisch für ein einzelnes Unternehmen und den japanischen Markt geschrieben worden. „Dann ist nichts übersetzt, so dass sie nur von Japanern bedient werden kann, was bei der Globalisierung natürlich hinderlich ist“, stellt der Experte fest.