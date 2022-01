DIHK-Umfrage: Lieferkettengesetz beschäftigt vor allem deutsche Firmen in Afrika und Asien

Fast die Hälfte der im Ausland tätigen deutschen Unternehmen bereitet sich auf das Lieferkettengesetz vor, das ab 2023 greifen soll. 44 Prozent von rund 3200 befragten Betrieben geben dies an, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervorgeht. Überdurchschnittlich viele seien es in Afrika, dem Nahen Osten sowie Asien inklusive China.