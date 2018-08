DIHK Viele deutsche Firmen verlassen den Iran

In den ersten fünf Monaten 2018 sanken die deutschen Exporte um vier Prozent, der Trend halte an, wie DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ sagte. 2017 seien die Exporte noch um 16 Prozent gestiegen. „Rund 120 deutsche Unternehmen haben in den letzten Jahren sogar ihre eigene Repräsentanz in Iran eröffnet. Jetzt treten viele den Rückzug an.“