 Diplomatie: Australien erkennt Westjerusalem als Hauptstadt Israels an

Kürzlich hatte Morrison erklärt, dass Australien erwäge, mit einer Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem dem umstrittenen Beispiel der USA zu folgen. Doch taten viele Beobachter in Down Under die Planspiele des Premierministers als politisches Manöver ab, um Stimmen für seine konservative Liberal Party zu holen: Im Oktober gab es eine Nachwahl in einem Wahlbezirk in Sydney mit einer großen jüdischen Gemeinde, die der Kandidat seiner Partei aber letztlich verlor.