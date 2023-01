Diplomatie Auswärtiges Amt: Leopard-Emoji sorgt für Ärger in Afrika

26. Januar 2023 | Quelle: dpa

«Diplomatisches Fiasko»? Das Auswärtige Amt hat sich Kritik wegen eines Tweets eingehandelt. Bild: Bild: dpa

Ein Tweet des Auswärtigen Amtes zum Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Südafrika ist auf Kritik gestoßen. Der Eintrag auf dem englischsprachigen Twitter-Account des AA lautete: „Der russische Außenminister Lawrow ist in Afrika, nicht um (Leoparden Emoji) zu sehen, sondern um unverblümt zu behaupten, die Partner der Ukraine "wollen alles Russische zerstören".” Der Tweet bezieht sich auf Vorwürfe Lawrows vom Montag in Südafrika, der Westen führe in der Ukraine Krieg gegen Russland.