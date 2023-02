Diplomatie Baerbock fordert von UN-Vollversammlung Signal gegen Putin

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock spricht bei der UN-Vollversammlung. Bild: Bild: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Weltgemeinschaft ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu einem klaren Signal für ein Ende des Angriffskriegs aufgefordert. „Heute muss sich jeder von uns entscheiden: Mit dem Unterdrücker isoliert dastehen - oder für den Frieden zusammenstehen”, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei ihrer Rede in der UN-Vollversammlung in New York.