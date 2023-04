Diplomatie Baerbock in China: Gespräche über Russland und Taiwan

14. April 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird beim Besuch der Flender GmbH in Tianjin von Arbeitern begrüßt. Dort werden Getriebe und Antriebskomponenten für Windturbinen montiert. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat an diesem Freitag mit Gesprächen in einem deutschen Unternehmen für Elektromobilität in der Hafenstadt Tianjin ihren Besuch in China fortgesetzt. Der aus Tianjin stammende Außenminister Qin Gang begleitete die Grünen-Politikerin. Das Unternehmen Vitesco mit Sitz im bayerischen Regensburg produziert in Tianjin seit 2019 vollintegrierte elektrische Achsantriebe. Seit November 2021 betreibt die Gruppe dort ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.