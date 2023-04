Diplomatie Baerbock in China: Ukraine und Lage um Taiwan im Mittelpunkt

12. April 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock wird diese Woche nach China reisen. Bild: Bild: dpa

Kurz vor dem Antrittsbesuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in China hat die Bundesregierung zur Deeskalation im Taiwan-Konflikt aufgerufen. „Wir sind sehr besorgt über die Lage in der Straße von Taiwan”, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. „Von allen Beteiligten in der Region erwarten wir natürlich, dass sie zu Stabilität und Frieden beitragen. Das gilt ebenso für die Volksrepublik China.” Die Sprecherin ergänzte: „Und wir haben den Eindruck, dass Maßnahmen wie militärische Drohgebärden diesem Ziel entgegenstehen und das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße vielmehr erhöhen.”