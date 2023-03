Diplomatie Baerbock in Nordmazedonien: EU-Annäherung im Mittelpunkt

23. März 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Nordmazedonien und Georgien. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat Nordmazedonien und Georgien Unterstützung auf dem Weg in die EU zugesichert, von beiden Ländern aber auch einen proeuropäischen Kurs gefordert. „Der Platz von Nordmazedonien ist ebenso wie der unserer anderen Partner des westlichen Balkans in der Europäischen Union”, sagte die Grünen-Politikerin zum Auftakt einer zweitägigen Reise in beide Länder. Mit der Reise dürfte Baerbock vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auch ein Zeichen gegen Moskauer Einflussversuche setzen wollen.