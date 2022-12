Diplomatie Baerbock: Mit Indien gemeinsam gegen Klimakrise kämpfen

06. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gibt mit ihrem indischen Kollegen eine Pressekonferenz in Neu Delhi. Bild: Bild: dpa

Neu Delhi (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock will gemeinsam mit Indien den Kampf gegen die Klimakrise vorantreiben. Vor der größten Bedrohung für alle Menschen auf der Welt in diesem Jahrhundert könne keine Armee schützen, „dagegen können wir nur gemeinsam ankämpfen”, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei einem Forum in der Hauptstadt Neu Delhi zu Deutschlands Prioritäten im indopazifischen Raum.