Diplomatie Baerbock reist in den Irak: Energie und Investitionen Thema

07. März 2023 | Quelle: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) steigt in eine Maschine der Flugbereitschaft (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock reist heute in den Irak. Nach Angaben des irakischen Außenministeriums wird sich die Grünen-Politikerin in der Hauptstadt Bagdad mit Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani sowie ihrem Kollegen Fuad Hussein treffen. Deutschland und der Irak wollten bei dem Besuch ihre bilateralen Beziehungen stärken und eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Investitionen erörtern, hieß es in Bagdad weiter. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich dazu zunächst nicht äußern.