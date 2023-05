Diplomatie Baerbock trifft in Dschidda jemenitischen Außenminister

16. Mai 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock besucht bei ihrer dreitägigen Reise an den Persischen Golf die Länder Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock setzt heute in Saudi-Arabien ihre Gespräche über die Lage im Bürgerkriegsland Jemen fort. In der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer wollte sich die Grünen-Politikerin zunächst mit dem UN-Koordinator für Jemen, David Gressly, treffen. Im Anschluss war eine Unterredung mit dem jemenitischen Außenminister Ahmed bin Mubarak geplant, der sich parallel zu Baerbock in der Stadt aufhält.