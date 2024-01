„Die Freiheit der Seewege, die Sicherheit von Lieferketten und damit die globale Wirtschaftsentwicklung stehen hier auf dem Spiel – in einem Gebiet, durch das ein Drittel des globalen Seehandels fließt”, warnte die Grünen-Politikerin vor ihrem Abflug von Beirut zu einem zweitägigen Besuch in Südostasien. Baerbock landete am Vormittag in der philippinischen Hauptstadt Manila.