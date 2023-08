Diplomatie Biden lädt zu „historischem” Treffen mit Japan und Südkorea

18. August 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden bemüht sich um Allianzen in Asien. Bild: Bild: dpa

Die USA, Japan und Südkorea wollen angesichts zunehmender Spannungen im Indopazifik ihre Sicherheitszusammenarbeit stärken und Chinas Machtstreben in der Region die Stirn bieten. Am Freitag stand ein Gipfel der drei Länder in Camp David mit neuen Zusicherungen als Ergebnis auf dem Programm. Dazu gehört eine Konsultationspflicht in Sicherheitskrisen, wie das Weiße Haus mitteilte.