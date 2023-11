Diplomatie Biden und Xi treffen sich am Mittwoch in Kalifornien

10. November 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden (r.) und der chinesische Präsident Xi Jinping bei ihrem Treffen vor dem G20-Gipfel im November 2022 auf Bali. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich am Mittwoch am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Kalifornien. Das kündigte das Weiße Haus am Freitag in Washington an. Die beiden haben sich seit dem G20-Treffen 2022 im indonesischen Bali nicht mehr persönlich zu einem Gespräch getroffen. Die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind seit langem sehr angespannt.