Diplomatie Biden vor Nato-Gipfel in London: Eine spezielle Beziehung

10. Juli 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden kurz nach seiner Landung auf dem Flughafen Stansted in London. Bild: Bild: dpa

Erst rund einen Monat ist es her, dass sich US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Rishi Sunak in Washington getroffen haben. Nun kommen sie erneut zusammen, dieses Mal im britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street. Auf seinem Weg zum Nato-Gipfel im litauischen Vilnius, der morgen beginnt, legt der US-Präsident einen Zwischenstopp in London ein. Die enge Taktung legt den Schluss nahe, dass die Beziehungen so eng sind wie eh und je. Doch daran gibt es Zweifel.