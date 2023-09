Diplomatie China will mehr Zusammenarbeit mit der EU

10. September 2023 | Quelle: dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft in Neu Delhi Chinas Ministerpräsidenten Li Qiang. Bild: Bild: dpa

China hat auf dem G20-Gipfel in Indien für mehr Zusammenarbeit mit der Europäischen Union geworben. China und Europa als zwei Haupttreiber der globalen Entwicklung sollten noch enger kooperieren, sagte Chinas Ministerpräsident Li Qiang gestern in Neu Delhi in einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete in der Nacht von dem Treffen am Rande des Gipfels wichtiger Industrie- und Schwellenländer.