Diplomatie China will Zusammenarbeit mit Deutschland ausbauen

18. Februar 2023 | Quelle: dpa

Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi (l) und Bundeskanzler Olaf Scholz trafen sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Bild: Bild: dpa

China will seinen Beziehungen zu Deutschland neuen Schwung verleihen. Man sei bereit, den Austausch mit Deutschland und Europa in verschiedenen Bereichen wieder voll aufzunehmen, sagte Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi nach Angaben der chinesischen Staatsagentur Xinhua bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Von deutscher Seite gab es zunächst keine Äußerungen zu dem Treffen.