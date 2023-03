Schließlich schaltete sich auch der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, in die Debatte ein und warf Haber vor, im Kongress Lobbyarbeit gegen die Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 betrieben zu haben. Das habe Kremlchef Wladimir Putin dazu ermutigt, einen Krieg in Europa zu beginnen. „Sie sollten sich bei den amerikanischen Steuerzahlern entschuldigen und nicht US-Senatoren angreifen”, schrieb Grenell, der sich bereits während seiner Zeit in Deutschland im politischen Berlin kaum Freunde gemacht hatte. Trump hatte Grenell 2018 nach Berlin geschickt.