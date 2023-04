Diplomatie Deutscher Botschafter nach Ausweisung aus Tschad zurück

09. April 2023 | Quelle: dpa

Aus dem Tschad ausgewiesen: Deutschlands Botschafter Jan-Christian Gordon Kricke. Bild: Bild: dpa

Der deutsche Botschafter im Tschad, Jan-Christian Gordon Kricke, ist nach seiner Ausweisung aus dem zentralafrikanischen Land zurück in Deutschland. Der Diplomat landete mit einem Flugzeug in Berlin, wie die dpa erfuhr. Kricke war zuvor von einigen Botschaftern befreundeter Staaten am Flughafen der tschadischen Hauptstadt N'Djamena verabschiedet worden. Der Tschad hatte den deutschen Diplomaten zur „unerwünschten Person” erklärt und ihn aufgefordert, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen.