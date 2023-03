Diplomatie Deutschland und Japan vertiefen ihre Beziehungen

18. März 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz wird von Fumio Kishida, dem japanischen Ministerpräsidenten, empfangen. Bild: Bild: dpa

Deutschland und Japan wollen bei der Sicherung von Rohstoffen und in Verteidigungsfragen künftig enger zusammenarbeiten. Das beschlossen die Regierungen beider Länder bei ihren ersten Konsultationen in Tokio, mit denen sie ein neues Kapitel in den deutsch-japanischen Beziehungen aufschlugen. „Heute heben wir diese guten Beziehungen auf eine neue Stufe”, sagte Scholz. Man wolle der ohnehin schon engen Zusammenarbeit einen „neuen Schub” verleihen. Ähnlich äußerte sich Ministerpräsident Fumio Kishida. An den Beratungen nahmen auf beiden Seiten mehrere Minister teil.