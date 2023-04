Diplomatie Deutschland weist „massenhaft” russische Diplomaten aus

22. April 2023 | Quelle: dpa

Menschen gehen vor dem Erlöserturm im Kreml (M) über den Roten Platz. Bild: Bild: dpa

Deutschland hat nach Angaben des Außenministeriums in Moskau über eine „massenhafte” Ausweisung russischer Diplomaten entschieden. Es handele sich um neue „feindliche Handlungen” Deutschlands gegen Russland, teilte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Samstag in Moskau mit. Sie kündigte Gegenmaßnahmen an. Demnach sollen auch aus Russland deutsche Diplomaten ausgewiesen werden. Es war unklar, ob die russischen Vertreter noch ausgewiesen werden oder schon das Land verlassen haben.