Diplomatie Ein ziemlich irischer Präsident: Biden auf der Grünen Insel

13. April 2023 | Quelle: dpa

Selfie mit dem US-Präsidenten: Joe Biden während eines Rundgangs durch Dundalk. Bild: Bild: dpa

Mit einem dreitägigen Besuch in Irland zelebriert US-Präsident Joe Biden seine irische Herkunft. „Es fühlt sich an wie zu Hause”, sagte der 80-Jährige gestern Abend in einem Pub in Dundalk im Nordosten Irlands vor Einwohnern der Stadt. „Es ist gut, wieder hier zu sein.” Heute will Biden in der irischen Hauptstadt Dublin Irlands Präsidenten Michael D. Higgins und Premier Leo Varadkar zu politischen Gesprächen treffen und eine Rede vor dem Parlament halten. Doch einen großen Teil der Reise wendet er auf für persönliche Begegnungen und eine Spurensuche zu seiner Familiengeschichte.