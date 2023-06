Diplomatie Europa-Gipfel mit fast 50 Staaten als Signal an Russland

Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft 2023 findet am 1. Juni in Moldau statt. Bild: Bild: dpa

Der Gipfelort ist nur rund 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Staats- und Regierungschefs fast aller europäischen Länder reisen an. Zwei Staaten sind allerdings nicht dabei: Russland und Belarus. An sie soll am Donnerstag vom zweiten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau das Signal ausgehen: Wir stehen zusammen - und ihr seid isoliert.