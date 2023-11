Diplomatie Frust über Türkei: Stoltenberg erwartet klare Botschaft

27. November 2023 | Quelle: dpa

Fordert von Ankara mehr Tempo: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bild: Bild: dpa

In der Nato wächst der Unmut über die Verzögerungen bei der türkischen Zustimmung zur Aufnahme Schwedens in das Verteidigungsbündnis. Er erwarte, dass es bei einem Außenministertreffen an diesem Dienstag eine sehr klare Botschaft an den türkischen Minister Hakan Fidan geben werde, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Diese laute, dass die Türkei den Ratifizierungsprozess zügig abschließen müsse.