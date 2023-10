Diplomatie im Israel-Konflikt Annalena Baerbock zu Krisengesprächen in Ägypten

Baerbock sicherte Israel bei ihrem Besuch volle Solidarität zu. „In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte sie. Auf die Frage, wie Deutschland Israel politisch und eventuell militärisch unterstützen werde, antwortete sie: „Mit allem, was Israel von uns braucht.“ Sie fügte an: „Und mit allem, heißt auch mit allem.“



