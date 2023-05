Diplomatie Iran, Afghanistan und Energie: Baerbock beim Emir von Katar

17. Mai 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei ihrer Ankunft in Doha. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock beendet heute mit hochrangigen politischen Gesprächen im Wüstenemirat Katar ihre dreitägige Reise in die Golfregion. Am Vormittag will die Grünen-Politikerin in der Hauptstadt Doha am arabischen Golf das Staatsoberhaupt treffen, Scheich Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Danach ist ein Treffen mit Premierminister und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani geplant.