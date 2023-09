Diplomatie Israel legt Beschwerde gegen deutschen Botschafter ein

18. September 2023 | Quelle: dpa

Steffen Seibert bei einer Veranstaltung in Jerusalem. Bild: Bild: dpa

Israel hat nach Angaben eines israelischen Repräsentanten offiziell Beschwerde in Berlin gegen den deutschen Botschafter in Israel, Steffen Seibert, eingelegt. Grund sei Seiberts Teilnahme als Zuschauer bei einer historischen Beratung des Obersten Gerichts in Jerusalem am Dienstag, bestätigte der Repräsentant.