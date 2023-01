Diplomatie Japans Regierungschef Kishida besucht Europa und USA

09. Januar 2023 | Quelle: dpa

Japans Premierminister Fumio Kishida am Flughafen Haneda in Tokio. Bild: Bild: dpa

Tokio (dpa) – Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat am Montag eine einwöchige Reise nach Europa und in die USA angetreten. Der Besuch in Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und den USA dient der Vorbereitung des G7-Gipfels vom 19. bis 21. Mai in Kishidas Heimatstadt Hiroshima.