Diplomatie Kompromiss mit Moskau: Deutsche Schmid bleibt OSZE-Chefin

01. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Helga Maria Schmid bleibt vorerst Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Bild: Bild: dpa

Russland hat sich bei dem Außenministertreffen der Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa (OSZE) mit seiner Blockadehaltung teilweise durchgesetzt. Am Ende des Treffens in nordmazedonischen Skopje einigten sich die 57 OSZE-Staaten darauf, dass die deutsche Diplomatin Helga Schmid weiter das Sekretariat der Organisation in Wien leiten wird.