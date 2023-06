Diplomatie Lambsdorff wird neuer deutscher Botschafter in Russland

21. Juni 2023 | Quelle: dpa

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) wird neuer deutscher Botschafter in Russland». Bild: Bild: dpa

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff wird neuer deutscher Botschafter in Russland. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin bestätigte in der Nacht, dass die russische Regierung ihre Zustimmung, das sogenannte Agrément, für die Personalie gegeben habe. „Der Dienstantritt ist für diesen Sommer vorgesehen”, sagte der Sprecher weiter. Lambsdorff soll auf Géza Andreas von Geyr folgen, der derzeit Botschafter in Moskau ist. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar gilt der Posten als besonders schwierig.