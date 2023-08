Deutschland werde weiter Schulter an Schulter an der Seite des angegriffenen Landes stehen, sagte der FDP-Chef am Morgen nach seiner Ankunft in der Hauptstadt. „Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren.” In der Ukraine würden die westlichen Werte verteidigt. „Hier geht es um die Zukunft der europäischen Friedens- und Freiheitsordnung.”