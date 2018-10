Diplomatie Nordkorea und USA machen Fortschritte in Gesprächen über Atomkonflikt

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha äußerte sich positiv über Pompeos Gespräche in Pjöngjang: „Es sieht so als, als wenn sie gute Ergebnisse gebracht haben.“ Auf eine Frage, ob ein zweiter Gipfel vor der wichtigen Kongresswahl in den USA Anfang November stattfinden könne, sagte die Ministerin nur, alle Möglichkeiten seien offen. Das US-Außenministerium in Washington berichtete nur, beide Seiten hätten „Optionen für den Ort und den Termin weiterentwickelt“.