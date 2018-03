Diplomatie: Plötzlich ist Nordkoreas Diktator Kim weltweit einer der gefragtesten Gesprächspartner

Trump selbst nimmt wie so oft eine doppeldeutige Haltung ein. Einerseits machte er am Mittwoch der Welt in einem Tweet Hoffnung. Alle hätten seit Jahren gesagt, dass Friede und Entnuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel unmöglich seien, so Trump. „Nun gibt es eine gute Chance, dass Kim Jong Un tun wird, was richtig für sein Volk und die Menschheit ist. Erwartet unser Treffen!“