 Diplomatie: Russland und Japan – Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen stockt

MoskauDie seit Jahrzehnten schwierigen Verhandlungen zwischen Russland und Japan über einen Friedensvertrag haben sich bei der Wiederaufnahme gleich wieder festgehakt. Die Differenzen seien weiter groß, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach dem Gespräch mit seinem Kollegen Taro Kono am Montag in Moskau. Trotzdem werde es im Januar ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Shinzo Abe geben, kündigte Lawrow russischen Agenturen zufolge an.