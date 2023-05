Diplomatie Saudi-Arabien: Vertretung in Syrien nimmt Arbeit wieder auf

09. Mai 2023 | Quelle: dpa

Syrien Machthaber Baschar al-Assad empfängt Faisal bin Farhan, Außenminister von Saudi-Arabien. Bild: Bild: dpa

Im Zuge der Annäherung von Saudi-Arabien und Syrien soll die diplomatische Vertretung des einflussreichen Golfstaats seine Arbeit in dem Bürgerkriegsland wieder aufnehmen. Aus der Mitteilung des saudischen Außenministeriums am Dienstagabend ging nicht hervor, ob es sich dabei um die Botschaft handelt. Die Ankündigung folgte wenige Tage nach der Rückkehr Syriens in die Arabische Liga am Sonntag.