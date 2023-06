Diplomatie Scholz: China soll wegen Ukraine-Kriegs auf Moskau einwirken

20. Juni 2023 | Quelle: dpa

Nach dem Pressestatement reichen sich Bundeskanzler Olaf Scholz (r) und der chinesische Ministerpräsident Li Qiang die Hände. Bild: Bild: dpa

China soll nach dem Willen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Einfluss auf Russland stärker geltend machen, um den russischen Krieg in der Ukraine zu beenden. China trage als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats „eine ganz besondere Aufgabe”, sagte Scholz am Dienstag nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen bei einem gemeinsamen Auftritt mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang im Kanzleramt in Berlin.