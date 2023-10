Ein von der EU erhofftes Vermittlungsgespräch mit Aliyev und Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan am Rande des Europa-Gipfels von 50 Staats- und Regierungschefs in Granada wird es voraussichtlich nicht geben. Aliyev werde wegen der „antiaserbaidschanischen Stimmung” der übrigen Gipfelteilnehmer nicht zum Treffen an diesem Donnerstag kommen, berichtete die aserbaidschanische Nachrichtenagentur APA.