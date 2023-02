Diplomatie Scholz will Indien-Beziehungen stärken - auch wegen Russland

25. Februar 2023 | Quelle: dpa

Olaf Scholz (SPD) zu Beginn seiner Reise nach Indien. In der Hauptstadt Neu Delhi wird der Bundeskanzler sich mit Premierminister Modi treffen. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu einem zweitägigen Besuch in Indien eingetroffen. In der Hauptstadt Neu Delhi will er sich mit Premierminister Narendra Modi treffen, der in diesem Jahr den Vorsitz in der G20 führender Wirtschaftsmächte hat.